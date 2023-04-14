ВСУ за сутки стали реже стрелять по позициям РФ в ЛНР, но чаще по населению

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки реже стреляли по российским позициям в Луганской Народной Республике (ЛНР), участив при этом удары по мирному населению. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщил подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«За истекшие сутки наблюдается снижение интенсивности обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины по позициям наших военных. При этом противник резко увеличил интенсивность обстрелов прифронтовых населенных пунктов ЛНР», — сказал Марочко ТАСС.

По его словам, снижение интенсивности ударов ВСУ по позициям РФ может быть вызвано как неблагоприятными погодными условиями, так и экономией украинской стороной боеприпасов.

Ранее в этот же день ВСУ выпустили 14 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по населенным пунктам Рубежное и Троицкое в ЛНР. Накануне ВСУ обстреляли больницу в городе Сватово в ЛНР из РСЗО HIMARS.

8 апреля бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что ВСУ нанесли удары по жилым районам города Кременная. Было зафиксировано около 10 прилетов. Есть повреждения жилых многоэтажных домов, сгоревшие автомобили и постройки. О пострадавших сведения не поступали.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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