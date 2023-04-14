Британия выдала визы украинскому оркестру с опозданием и после угроз

Организатор концертов украинского государственного оркестра в Великобритании сообщил о том, что музыкантам выдали визы в страну с опозданием. Об этом в четверг, 13 апреля, написала в статье для The Guardian обозреватель Хелен Пидд.



Исполнительный директор Star Entertainment Як Бизиль, отвечающий за проведение тура, сообщил, что выступления в Великобритании должны были начаться 1 апреля, однако музыкантам к тому моменту еще не выдали визы. Они пробыли в Париже неделю, а спустя двое суток после намеченного концерта им заявили о необходимости заплатить €15 тыс. за экстренную визу.



Теперь украинские музыканты требуют от Лондона €100 тыс. в качестве компенсации за сорванные концерты и перенос гастролей.



Хмельницкий симфонический оркестр должен был дать в Великобритании несколько концертов с музыкой из фильмов «Гарри Поттер», «Властелин колец» и «Хоббит».

Ранее в этот день организатор тура украинских музыкантов Як Бизиль призвал британского министра культуры Люси Фрейзер подать в отставку. Он заявил, что лица, ответственные за недопуск артистов и представителей культуры в Великобританию, должны быть названы и привлечены к ответственности.



25 марта посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко призвал жителей Великобритании принять больше беженцев из его страны. Заявление приурочено к годовщине запуска программы по принятию украинских беженцев в Великобритании.



7 марта глава МВД Великобритании Суэлла Браверман объявила о намерении ввести лимит на число беженцев, которые могут попасть в страну в течение года. По ее словам, принятие такого билля позволит создать упорядоченную систему, в рамках которой в страну будет попадать строго регламентированное число беженцев ежегодно и только по безопасным и законным маршрутам.

15 февраля Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило, что с февраля прошлого года в страны Европы прибыли 8 071 673 человека с Украины.