Два человека погибли при пожаре в квартире на севере Москвы

Два человека погибли в результате пожара в квартире жилого дома в Савеловском районе Москвы. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Пламя вспыхнуло в доме 22 на 2-й Квесисской улице. Возгорание произошло в одной из квартир на девятом этаже. Загорелись мебель и холодильник.



Пожар ликвидировали, его площадь составила четыре кв. м.

Устанавливаются причины и обстоятельства трагедии.

Накануне сообщалось, что пожар возник в многоквартирном деревянном доме в Астрахани. На месте тушения пожара работали 11 единиц техники и 37 сотрудников МЧС.