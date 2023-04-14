В РФ заявили об активном участии в обсуждении реформы Всемирного банка

РФ активно принимает участие в обсуждении реформы Всемирного банка. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщил «РИА Новости» исполнительный директор по России и Сирии в Группе Всемирного банка Роман Маршавин.



«Мы активно участвуем в недавно начавшемся процессе обсуждения реформы Всемирного банка — так называемой эволюционной дорожной карты», — рассказал он.



Маршавин назвал банк одной из немногих платформ, где остался возможен полноценный диалог по широкому кругу тем мирового развития. Например, сотрудники российской дирекции в прошлом году провели несколько сотен встреч с представителями разных стран и менеджмента банка.



Исполнительный директор добавил, что работы у дирекции в штаб-квартире Всемирного банка не убавилось, а скорее наоборот.



«РИА Новости» подчеркнуло, что Маршавин высказывал в интервью свое личное мнение, которое может не совпадать с официальной позицией Группы Всемирного банка.

Ранее, 23 февраля, президент США Джо Байден выдвинул бизнесмена индийского происхождения, экс-руководителя платежной системы Mastercard Аджая Бангу на пост главы Всемирного банка.



15 февраля стало известно, что глава Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил о намерении покинуть свой пост в ближайшие месяцы. Причины решения не назывались.