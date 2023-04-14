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Сотрудник ЧВК «Вагнер»: ВСУ обороняют Артемовск при помощи живых щитов

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В Артемовске (украинское название — Бахмут) происходит настоящая мясорубка, так как киевское командование приняло решение обойтись без подготовки украинской армии к обороне и использовать людей как «живой щит». Об этом в пятницу, 14 апреля, рассказал «РИА Новости» сотрудник ЧВК «Вагнер».

«Говоря о подготовке украинской армии к обороне, мы приходим к выводу, что ее не было вообще. Где-то есть окопы, какие-то маленькие огневые сооружения. Я думаю, они приняли решение просто людскими ресурсами это всё закрыть», — поделился он.

Другой боец добавил, что большие потери украинской армии, по его мнению, связаны с нехваткой личного состава и неумением правильно расставить свои силы. В пример он привел ситуацию, когда сотрудники ЧВК окружили и взяли в плен украинских боевиков.

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Ранее в этот день украинский военный пожаловался на то, что в качестве подкрепления под Артемовск перебрасывают новобранцев, необученных даже навыкам стрельбы.

До этого, 12 апреля, в Минобороны сообщили, что военные группировки «Юг» уничтожили резервы украинских боевиков, пытавшиеся пробиться в Артемовск со стороны населенных пунктов Часов Яр и Богдановка, а также подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Константиновка в ДНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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