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Расчеты пушек «Рапира» уничтожили пехоту ВСУ в здании

Минобороны показало уничтожение пехоты ВСУ в здании пушками «Рапира» с закрытых позиций
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Фото: Министерство обороны РФ
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Российские артиллеристы Западного военного округа (ЗВО) с закрытых позиций поразили укрывшуюся в здании пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ) из 100-миллиметровых противотанковых орудий МТ-12 «Рапира». Об этом 14 апреля сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что представленные расчеты «Рапиры» укомплектованы военнослужащими, призванными из запаса в рамках частичной мобилизации.

Как сообщил командир противотанковой батареи с позывным «Метис» артиллеристы стреляют с закрытой огневой позиции. Среднее расстояние до целей составляет 5–7 км.

«В основном, цели — это бронированная техника и пехота, как укрытая, так и открытая. Первый — пристрелочный. Корректировка небольшая. Со второго снаряда уже полностью в цель работа», — рассказал военнослужащий.

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Ранее, 8 апреля, корреспондент «Известий» Валентин Трушнин показал, как ВС РФ наносят удары по позициям украинских войск из противотанковых пушек МТ-12 «Рапира». По его словам, противник стреляет в ответ, но безуспешно.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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