WP узнала цель подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона

Военнослужащий Национальной гвардии Джек Даглас Тейшейра, которого подозревают в обнародовании секретных документов Пентагона, считал «удручающими» боевые действия между Россией и Украиной. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщила газета The Washington Post.



В публикации указано, что журналисты газеты поговорили со знакомыми 21-летнего Тейшейры, которые читали сообщения, публикуемые им Discord. По словам одного из друзей военного, он стал выкладывать секретные материалы на сервере примерно в феврале 2022 года сразу после начала спецоперации по защите Донбасса.

Друг Тейшейры заявил, что он считал «удручающими» боевые действия между российскими и украинскими силами. Нацгвардеец якобы полагал, что у Москвы и Киева «должно быть больше общего, чем того, что их разделяет». Молодой человек выражал уверенность, что, публикуя секретные документы, он просвещает своих знакомых.

Ранее в этот день военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с «Известиями» заявил, что утечка секретных документов Пентагона могла быть подготовлена американскими спецслужбами, чтобы дезинформировать российское командование.

Как отметил политолог Дмитрий Солонников, подозреваемый мог действовать на основе идей подражания основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу.

13 апреля агенты ФБР арестовали военнослужащего Джека Тейшейру — он подозревается в утечке секретных документов Пентагона. Незадолго до этого ФБР провело обыск в его доме в городе Дайтон, штат Массачусетс. В нем участвовали около шести вооруженных сотрудников.

Глава минюста США Меррик Гарланд также подтвердил информацию об аресте Тейшейры.

По данным телеканала CNN, Тейшейра предстанет перед судом в Бостоне 14 апреля. Отмечается, что он поступил на службу в 2019 году и работал в сфере коммуникаций. Тейшейра получил звание военнослужащего ВВС США 1-го класса, которое является третьим в табеле о рангах этого вида вооруженных сил.

Корреспондент The New York Yimes Чарли Сэвидж написал, что Тейшейре может грозить несколько десятков лет тюремного заключения. Ему будут предъявлены обвинения в соответствии со статьей 18 USC 793, также известной как Закон о шпионаже. Каждый из пунктов этого закона является отдельным нарушением и карается тюремным сроком до 10 лет.

Согласно информации The New York Times, Тейшейра является лидером онлайн-группы Thug Shaker Central, в которой выкладывались секретные военные документы. Всего в ней состоит от 20 до 30 человек, в основном подростки, которые увлекаются оружием и видеоиграми.

При этом в самом Пентагоне комментировать данные о личности подозреваемого отказались, отметив, что утечка данных была преднамеренной.

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о приблизительно 100 документах, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль, Украину. На фоне этого несколько стран потребовали от США объяснений.

10 апреля агентство Reuters со ссылкой на Пентагон сообщило, что утечка может стать самой разрушительной публикацией правительственной информации США с момента обнародования документов на WikiLeaks в 2013 году.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.