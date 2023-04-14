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Жительницу Хабаровска приговорили к колонии за истязание детей
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Жительницу Хабаровска приговорили к колонии за истязание детей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Индустриальный районный суд Хабаровска вынес обвинительный приговор местной жительнице за жестокое обращение с детьми. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Женщину признали виновной по ст. 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением»), ст. 112 УК РФ («Причинение средней тяжести вреда здоровью») и ст. 117 УК РФ («Истязание»). Ее приговорили к 6 годам и 10 месяцам колонии общего режима, а также назначили штраф в размере 80 тыс. рублей.

Согласно имеющейся информации, подсудимая не менее двух раз ударила свою 3-месячную дочь кулаком по лицу, а также душила ее при помощи подушки. Также мать не обеспечила ребенку минимальный необходимый уход. Помимо этого, женщина систематически кормила двухгодовалого сына продуктами, противопоказанными для его возраста и состояния здоровья. В результате у мальчика развилось патологического состояние в виде белково-энергетической недостаточности.

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Накануне Октябрьский районный суд Красноярска арестовал на два месяца стримершу Нину Полянскую, которая выложила в интернет видео, на котором издевалась над сыном с инвалидностью. Было возбуждено уголовное дело факту истязания несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии.

Проверка показала, что семья, состоящая из матери и двоих детей, третий год стоит на учете в органах системы профилактики. Полянская несколько раз привлекалась к ответственности за крики из квартиры и оставление детей без присмотра. Также в 2021 году женщину ограничили в родительских правах в отношении старшего сына, однако позже они были восстановлены.

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