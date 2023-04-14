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МИД РФ сообщил о выдаче гражданам США около тысячи виз в 2023 году

Климов: гражданам США в первом квартале 2023 года выдали около тысячи виз
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Директор консульского департамента МИД России Алексей Климов 14 апреля сообщил, что гражданам США в первом квартале 2023 года было выдано около тысячи виз.

«Гражданам США в первом квартале текущего года было выдано около одной тысячи виз, подавляющее большинство которых составляют туристические и частные визы. Констатируем крайне низкий спрос на деловые визы, их было выдано лишь несколько десятков», — приводит его слова «РИА Новости».

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Ранее в этот день Климов отметил, что Москва не видит тенденций к смягчению визовой политики Евросоюза (ЕС) в отношении России. Он указал на тот факт, что инициатива приостановки соглашения 2006 года между РФ и ЕС об упрощении выдачи виз исходила от представителей ЕС. Кроме того, многие страны ЕС, включая Польшу, Чехию, Финляндию, страны Балтии, в индивидуальном порядке ввели запреты или ограничения на выдачу шенгенских виз россиянам.

30 марта статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов сообщил, что визы иностранным журналистам выдаются в обычном режиме.

До этого, 11 марта, глава департамента развития туризма Минэкономразвития Татьяна Шаршавицкая сказала, что в России в 2023 году заработают электронные визы для иностранных туристов, а также будет решена проблема платежей путем создания специальных карт для них.

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