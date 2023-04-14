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Турция продолжит закупки газа из России после начала разработки нового месторождения

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Турция после начала использования газа с месторождения «Сакарья» в Черном море продолжит закупать газ из-за рубежа. Об этом сообщил 13 апреля в беседе с корреспондентом ТАСС генеральный директор Турецкой нефтяной компании (TPAO) Мелих Хан Бильгин.

Он отметил, что 99,5% потребностей в природном газе удовлетворяются за счет импортного голубого топлива. Анкара продолжит закупать газ у России как у страны, в том числе продающей энергоресурс турецкой стороне.

«Но, конечно, собственный газ привнесет определенного рода баланс в этом вопросе. В любом случае я уверен, что Турция будет как покупать, так и продавать газ», — добавил гендиректор ТРАО.

Он выразил надежду на обсуждения вопроса скидок со стороны партнеров.

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Ранее, 8 апреля, министр энергетики и природных ресурсов республики Фатих Донмез заявил, что найденный Турцией газ в Черном море сможет обеспечивать потребности домохозяйств страны в течение 35 лет. Согласно текущим расчетам, цена газа из этих месторождений будет ниже импортного.

При этом еще 6 марта член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан отметил, что Турции потребуются финансовые вложения из России для строительства газового хаба. Он пояснил, что у страны сильно сменились приоритеты после серии прошедших разрушительных землетрясений.

До этого, 10 февраля, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая рассказала «Известиям», что в 2023 году экспорт из России в стоимостном выражении, скорее всего, существенно снизится с рекордных значений прошлого года. При этом его переориентация от западных стран в государства Юго-Восточной Азии, Турцию, возможно, страны Африки и Латинской Америки продолжится

О возможности создания газового хаба в Турции президент России Владимир Путин сообщил 12 октября прошло года.

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