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Американский экономист предупредил о кредитном коллапсе в США

Предсказавший кризис 2008 года экономист Рубини предупредил о кредитном коллапсе в США
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года, рассказал, что банковская система США столкнулась с серьезным вызовом и движется к коллапсу. Об этом он заявил в интервью Fox Business.

Он отметил, что США движутся к кредитному кризису, который может стать причиной рецессии в экономике.

Рубини считает, что проблема заключается в региональных банках, которые выдают кредиты по ипотеке, коммерческой недвижимости, а также бизнесу. После краха Silicon Valley Bank более мелкие банки усложнят процесс получения кредитов, в связи с чем в США начнется кредитный кризис.

«Этот кризис значительно повысит вероятность рецессии, жесткой посадки, куда более серьезной, чем это было раньше. Таким образом, мы сталкиваемся с опасным вызовом для значительной части американской банковской системы», — подчеркнул экономист.

На вопрос о признаках, которые могут указать на то, что рынок «достиг дна», Рубини ответил, что «самое худшее еще впереди».

Эхо краха: CША оказались на пороге рецессии из-за проблем с банками
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Ранее, 4 апреля, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис заявил, что администрация Вашингтона спровоцировала кризис экономической сферы, однако свою вину в этом не признает. По его словам, специалисты в области финансов давно прогнозировали крах банковской системы в США, однако власти упорно игнорировали этот момент.

В этот же день гендиректор банка JPMorgan Chase Джеймс Даймон выразил мнение, что банковский кризис в Соединенных Штатах еще не окончен. По его словам, даже после его завершения страна будет ощущать на себе последствия еще долгое время.

29 марта Байден подчеркнул, что его администрация сделала всё возможное для преодоления банковского кризиса. Он также выразил уверенность в скорой стабилизации положения.

В Белом доме 23 марта сообщили, что усилия американской администрации, минфина и банковских регуляторов помогли США стабилизировать ситуацию в банковской сфере. Как рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, Федеральная корпорация по страхованию депозитов быстро взяла под контроль банковскую оценку активов Кремниевой долины. Затем — активы Signature Bank.

О банкротстве одного из крупнейших банков Silicon Valley Bank стало известно 11 марта. Тогда кредитная организация разорилась менее чем за двое суток. Как отмечало агентство Reuters, банкротство столь крупной кредитной организации стало первым после финансового кризиса 2008 года.

Позже, 26 марта, сообщалось, что банковский холдинг First Citizens Bank & Trust Company начал покупку вкладов и кредитов обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB). Уже 27 марта 17 отделений «промежуточного банка» Silicon Valley Bridge Bank открылись как принадлежащие First Citizens Bank & Trust Company.

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