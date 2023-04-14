Юрист рассказал о самых популярных «ловушках» для водителей на дорогах

Сотрудники ГИБДД могут патрулировать на участках дороги, где чаще всего происходят серьезные нарушения дорожных правил. Об этом в пятницу, 14 апреля, рассказал агентству «Прайм» заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.



Юрист отметил, что столкнуться с претензией сотрудника ГИБДД о непристегнутом ремне безопасности или небольшом превышении скорости сейчас можно лишь в отдаленных и малонаселенных регионах.



В мегаполисах Госавтоинспекция чаще обращает внимание на серьезные нарушения: пьяное вождение, пересечение двойной сплошной линии, проезд на запрещающий сигнал светофора.



«Соответственно, и ожидать встречи с патрульным экипажем следует в тех местах, где наиболее вероятно их обнаружение, в том числе и там, где в силу сложившихся обстоятельств такие места образовались», — рассказал юрист.



Миронов отнес к таким местам участки дорог, где линии разметки стерты от времени или установлен плохо отрегулированный светофор, который провоцирует проезд на красный свет.



В таких ситуациях сотрудник ГИБДД, утверждающий о наличии серьезного нарушения, будет прав. Однако нарушение можно оспорить в суде, если доказать, что дорожные указатели или светофор установлены с нарушением ГОСТа.



В случае возникновения спорной ситуации, юрист посоветовал обратиться к адвокату, практикующегося в дорожной сфере правоотношений.

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