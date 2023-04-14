США отказали посольству России в возложении венков к обелиску памяти

Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что Вашингтон отказал диппредставительству РФ в возложении венков к обелиску памяти советских и американских солдат в штате Аляска. Об этом 13 апреля он сказал в эфире Первого канала.

Он отметил, что аналогичная ситуация произошла и в прошлом году.

«Вопиющий случай. Наши дипломаты поехали на Аляску, хотели возложить венки на могилы советских, американских и канадских воинов на кладбище в Форт-Ричардсоне, и нам опять отказали», — сказал Антонов.

Ранее в этот день Антонов заявил, что Соединенные Штаты Америки сделали всё для разрушения основы отношений Москвы и Вашингтона. В настоящий момент все контакты диппредставительств РФ в США носят эпизодический характер. Представителей посольства России не принимают в ведомство, ссылаясь на указания Госдепа.

11 декабря заведующая консульским отделом посольства РФ в Вашингтоне Надежда Шумова сообщила, что США не разрешили российским дипломатам посетить военно-мемориальное кладбище Форт-Ричардсон в окрестностях Анкориджа (штат Аляска), чтобы возложить там цветы к могилам советских летчиков и моряков, а также гражданских лиц, погибших на Аляске в 1942–1945 годах. Отдельное разрешение требуется в связи с тем, что захоронения находятся на территории действующей военной базы, однако раньше подобных проблем не возникало.

На военно-мемориальном кладбище Форт-Ричардсон похоронены девять советских летчиков, двое других военнослужащих и, предположительно, двое гражданских лиц. Все они умерли во время Второй мировой войны при перегоне в СССР самолетов из США в рамках программы ленд-лиза.