Между Киевом и Лондоном разгорелся скандал из-за украинского оркестра

Между Украиной и Великобританией произошел скандал из-за отказа в выдаче британских виз музыкантам украинского государственного оркестра. Об этом в четверг, 13 апреля, говорится в статье для The Guardian обозреватель Хелен Пидд.

В материале указано что, программу коллектива рекламировали на официальном сайте правительства Великобритании как «пример британо-украинских отношений».

Исполнительный директор Star Entertainment Як Бизиль, отвечающий за проведение тура, сообщил, что руководство Великобритании неоднократно заявляло о важности поддержки украинцев, но властям оказалось безразлично, когда вопрос коснулся выдачи виз.

Он также призвал британского министра культуры Люси Фрейзер подать в отставку.

«Лица, ответственные за недопуск артистов и представителей культуры в Великобританию, должны быть названы и привлечены к ответственности. Группы, музыканты и оркестры больше не отправятся в Великобританию из-за риска не въехать в страну», — рассказал Бизиль.

Украинский оркестр должен был начать тур по Великобритании 1 апреля, однако музыкантам к тому моменту еще не выдали визы. Они пробыли в Париже неделю, а спустя двое суток после намеченного концерта им заявили о необходимости заплатить €15 тыс. за экстренную визу.

Ранее, 25 марта, посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко призвал жителей Великобритании принять больше беженцев из его страны. Заявление приурочено к годовщине запуска программы по принятию украинских беженцев в Великобритании.



7 марта глава МВД Великобритании Суэлла Браверман объявила о намерении ввести лимит на число беженцев, которые могут попасть в страну в течение года. По ее словам, принятие такого билля позволит создать упорядоченную систему, в рамках которой в страну будет попадать строго регламентированное число беженцев ежегодно и только по безопасным и законным маршрутам.

25 февраля, появилась информация о том, что некоторых украинских беженцев эксплуатируют в Великобритании, заставляя бесплатно работать в обмен на жилье, а британцы-арендодатели, предложив украинцам жилье по программе «Дома для Украины», загоняют их в кредитную кабалу.

15 февраля управление верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило, что с февраля прошлого года в страны Европы прибыли 8 071 673 человека с Украины.