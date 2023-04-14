Украинским спортсменам запретили соревноваться с атлетами из РФ и РБ

Министерство молодежи и спорта Украины запретило гражданам участвовать в международных соревнованиях, если там же выступают команды из РФ и Белоруссии. Соответствующий документ в четверг, 13 апреля, опубликовал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Жан Беленюк.

«Запретить официальным делегациям национальных сборных команд Украины <...> принимать участие в международных спортивных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из РФ и Республики Беларусь», — говорится в тексте приказа.

Нарушившие данное требование спортивные федерации будут лишены статуса национальных, что влечет за собой потерю государственного финансирования. Дата вступления приказа в силу неизвестна.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию, и в качестве нейтральных атлетов. Также предлагается отказывать в участии атлетам, связанных с вооруженными силами и органами безопасности РФ.

В ответ на такое заявление МОКа президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал нейтральный статус на Олимпийских играх нарушением прав человека. Он также выразил несогласие с проведением дополнительных антидопинговых процедур в отношении российских спортсменов.

За последнее время решение о допуске российских спортсменов под нейтральным флагом приняли федерации фехтования, тхэквондо, спортивной борьбы, скейтбординга, настольного тенниса и других олимпийских видов спорта. При этом ряд организаций отказались от выполнения рекомендаций МОКа.

До этого МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Это произошло после начала проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.