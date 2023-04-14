Поле загорелось в районе Щербинки в Новой Москве. В распоряжении «Известий» 14 апреля появилась видеозапись с места событий.

На представленных кадрах видно, что волна огня постепенно приближается к многоэтажным жилым домам. Сотрудники экстренных служб уже приступили к борьбе с возгоранием.

Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее, 7 апреля, поля загорелись в районе Новые Ватутинки.

10 апреля пожарно-технический эксперт Сергей Назаров назвал главную опасность при поджоге сухой травы. Она связана с риском потерять контроль над распространением огня.