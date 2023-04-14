Кенозерье под Архангельском может стать объектом всемирного наследия

В 2024 году ЮНЕСКО рассмотрит на внесение в Список всемирного наследия российский природный объект — Заповеданное Кенозерье, которое находится в Архангельской области, сообщила замдиректора–руководитель Отдела всемирного наследия и международного сотрудничества Института Наследия им. Лихачева и вице-президент НК ИКОМОС Надежда Филатова.

«В 2024 году с высокой степенью вероятности будет вынесено на рассмотрение Комитета всемирного наследия Заповеданное Кенозерье (Архангельская область)», — сказала «Известиям» Филатова.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Известиям», что Комиссия РФ по делам ЮНЕСКО уже получила соответствующее уведомление о том, что объект точно будет рассмотрен на сессии 2024 года — там же Комитет всемирного наследия решит, вносить ли этот объект в Список.

В 2023 году сессия Комитета пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с 10 по 25 сентября. Она будет расширенной — за 2022 и 2023 годы. В сентябре Комитет рассмотрит исторический центр города Гороховец во Владимирской области и Астрономические обсерватории Казанского федерального университета.

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Опознанный объект: ЮНЕСКО рассмотрит «Заповеданное Кенозерье»