В Турции заявили о намерении продолжать покупать газ у России

Генеральный директор Турецкой нефтяной компании (TPAO) Мелих Хан Бильгин 13 апреля заявил, что Турция продолжит закупать газ у России после начала использования газа с месторождения «Сакарья».

«Вы знаете, что 99,5% потребностей в природном газе удовлетворяются поставками из-за рубежа. Не только из России, есть также другие поставщики. Но, конечно, собственный газ привнесет определенного рода баланс в этом вопросе. В любом случае я уверен, что Турция будет как покупать, так и продавать газ», — приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что подача газа с «Сакарьи» позволит Турции обсуждать с зарубежными партнерами предоставление скидки на газ. Однако, по его словам, в настоящий момент не стоит вопрос о реализации этих дополнительных инструментов.

Ранее, 8 апреля, министр энергетики и природных ресурсов республики Фатих Донмез заявил, что найденный Турцией газ в Черном море сможет обеспечивать потребности домохозяйств страны в течение 35 лет. Согласно текущим расчетам, цена газа из этих месторождений будет ниже импортного.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 20 марта сказал, что создание газового хаба в Турции — сложный проект, который не может быть реализован без сдвижек по времени и проблем технического характера. Москва будет следить за ситуацией и продолжит сотрудничать с турецкими партнерами.

13 марта источник в министерстве энергетики и природных ресурсов Турции сообщил, что проект газового хаба будет реализован в течение 2023 года.

Песков 9 февраля заявил, что реализация планов по строительству газового хаба между Турцией и Россией будет немного сдвинута в связи с землетрясениями, однако проект не будет отменен.

Агентство Anadolu 17 января написало, что Турция ведет активную подготовку инфраструктуры для начала полноценного функционирования в стране международного газового хаба. Сообщалось, что в Средиземное море прибыла уже третья плавучая регазификационная установка.

О возможности создания газового хаба в Турции президент России Владимир Путин сообщил 12 октября. Как тогда рассказал «Известиям» директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода, успех такого проекта сделает Турцию одной из важнейших держав в Азии и Европе как в экономике, так и в политике. Для РФ этот проект также выгоден, так как страна сможет обеспечить рынки сбыта в обход санкций.