Режиссер Бояков рассказал об актере Пореченкове в фильме «Русский крест»

Народный артист России Михаил Пореченков, сыгравший главную роль Ивана Ростка в фильме «Русский крест» по одноименной поэме Николая Мельникова, очень хотел воплотить образ этого героя — вопреки тому, что автору картины он виделся другим. Получить роль актеру помог его идеальный слух на стихи. Об этом «Известиям» рассказал сценарист и режиссер фильма «Русский крест» Эдуард Бояков.

«Пореченков мне всегда был очень симпатичен как театральный артист. Тем не менее, читая поэму, представлял героя, так сказать, поневротичнее и посуше, моего сложения. И мельниковского, кстати. Худого. Пореченков знал этот текст. И не просто знал. Он и с отцом Илием (схиархимандрит, духовник братии Оптиной пустыни. — Ред.) был знаком. И ему отец Илий говорил, что надо снять фильм. На это Михаил ответил: «Батюшка, я артист, я не могу снять фильм». Поэтому Пореченков приехал ко мне на пробы очень мотивированный», — рассказал режиссер.

По его словам, пробы к картине прошло множество хороших артистов, но решение так и не было принято. Пореченкова он пригласил, потому что об этом его попросил продюсер Вадим Горяинов. И моментально понял, что это роль Михаила. У него оказался идеальный слух на стихи.

«Он чувствует русскую строфу, этот самый хорей, вот это удивительное пространство нарратива, очень редкое для поэзии», — подытожил Эдуард Бояков.

Фильм «Русский крест», рассказывающий о грешнике, который стал праведником и построил храм в своей деревне, выйдет в прокат 16 апреля.

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«Старец Илий надел на меня крест и сказал: «Надо снять фильм»»