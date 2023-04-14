Реклама
Прямой эфир
Мир
Пираты захватили танкер у берегов Западной Африки
Мир
В Крыму предложили лишить Украину выхода к Черному морю
Туризм
Россия и Китай готовят новое соглашение о безвизовых поездках туристических групп
Происшествия
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3,5 км
Мир
Мэр Горловки сообщил о повреждении детского сада снарядом ВСУ
Мир
Президент Кубы обвинил США в разжигании конфликта на Украине
Мир
В РФ заявили об активном участии в обсуждении реформы Всемирного банка
Мир
МИД РФ сообщил о выдаче гражданам США около тысячи виз в 2023 году
Армия
Ракетчики ЮВО поразили пункты дислокации ВСУ в ДНР
Мир
WP узнала цель подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона
Мир
Американский экономист предупредил о кредитном коллапсе в США
Армия
Расчеты РСЗО «Торнадо» нанесли удары по позициям ВСУ в Марьинке
Мир
США отказали посольству России в возложении венков к обелиску памяти

Режиссер Бояков рассказал об актере Пореченкове в фильме «Русский крест»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Народный артист России Михаил Пореченков, сыгравший главную роль Ивана Ростка в фильме «Русский крест» по одноименной поэме Николая Мельникова, очень хотел воплотить образ этого героя — вопреки тому, что автору картины он виделся другим. Получить роль актеру помог его идеальный слух на стихи. Об этом «Известиям» рассказал сценарист и режиссер фильма «Русский крест» Эдуард Бояков.

Первый о космосе: как кино раскрыло секреты советского ракетостроения
Полвека назад на экраны вышел фильм «Укрощение огня»

«Пореченков мне всегда был очень симпатичен как театральный артист. Тем не менее, читая поэму, представлял героя, так сказать, поневротичнее и посуше, моего сложения. И мельниковского, кстати. Худого. Пореченков знал этот текст. И не просто знал. Он и с отцом Илием (схиархимандрит, духовник братии Оптиной пустыни. — Ред.) был знаком. И ему отец Илий говорил, что надо снять фильм. На это Михаил ответил: «Батюшка, я артист, я не могу снять фильм». Поэтому Пореченков приехал ко мне на пробы очень мотивированный», — рассказал режиссер.

По его словам, пробы к картине прошло множество хороших артистов, но решение так и не было принято. Пореченкова он пригласил, потому что об этом его попросил продюсер Вадим Горяинов. И моментально понял, что это роль Михаила. У него оказался идеальный слух на стихи.

«Он чувствует русскую строфу, этот самый хорей, вот это удивительное пространство нарратива, очень редкое для поэзии», — подытожил Эдуард Бояков.

Фильм «Русский крест», рассказывающий о грешнике, который стал праведником и построил храм в своей деревне, выйдет в прокат 16 апреля.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Старец Илий надел на меня крест и сказал: «Надо снять фильм»»

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023