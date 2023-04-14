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Эксперты спрогнозировали стоимость будущего кроссовера АвтоВАЗа

Эксперты спрогнозировали стоимость будущего кроссовера Lada X-Cross 5
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Фото: vk.com/ladaxcross5
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В ближайшее время на заводе АвтоВАЗа под Санкт-Петербургом начнется производство нового кроссовера Lada X-Cross 5, в основе которого лежит китайская модель FAW Bestune T77. Эксперты рассказали «Известиям» о новом автомобиле и спрогнозировали его стоимость.

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«Думаю, что начальная стоимость автомобиля будет примерно такой же, как у «Москвича», — 1,9–1,95 млн рублей. Конечно, на таком автомобиле не будет панорамной крыши и многих электронных ассистентов. Однако подушки безопасности, ABS и система стабилизации, скорее всего, войдут в стандартное оснащение машины», — заявил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

В нынешней ситуации любая новая модель на нашем рынке будет пользоваться успехом, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Тем не менее рыночные перспективы нового кроссовера Lada во многом будут зависеть от стоимости этой модели. Он добавил, что при цене на уровне 1,8–2,2 млн рублей этот автомобиль будет востребован среди покупателей.

«В противном случае, даже с учетом дефицита машин, добиться успеха новому кроссоверу Lada будет проблематично, — полагает он.

Основными конкурентами новинки от АвтоВАЗа эксперт считает Haval Jolion и «Москвич 3».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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