Европа прекратит поддерживать Украину из-за внутренних проблем. Об этом в среду, 12 апреля, рассказал в статье The Hill бывший советник Госдепа, старший научный сотрудник Гуверовского института Расселл Берман.

«Чем дольше затягивается конфликт, тем выше вероятность того, что лишенные энтузиазма союзники из западной Европы соскочат», — сообщил он.



Экс-советник отметил, что в Германии идет общенациональная забастовка, а во Франции продолжаются массовые протесты из-за пенсионной реформы. Берман считает, что Европа переключит внимание на свои внутренние проблемы, из-за чего обещанная Киеву поддержка останется невыполненной.

Он добавил, что сокращение поставок военной техники и боеприпасов приведет к поражению Вооруженных сил Украины (ВСУ), что негативно скажется на репутации США и станет свидетельством их слабости.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поставленные Украине странами Запада вооружения создадут угрозу безопасности Евросоюзу (ЕС).



10 апреля советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат заявил, что киевские власти намерены получить от Запада американские истребители F-16, поскольку остальные модели военной авиации придется долго ждать. По его словам, данная модель самолета — самая распространенная в мире, их количество составляет более 4,5 тыс. Они могли бы быть доставлены Киеву оперативно, в отличие от многоцелевого истребителя Typhoon, его шведского «собрата» Gripen или французского Rafale.

Днем ранее, говоря о поставках Украине систем NASAMS и Patriot, Игнат подчеркнул, что военные самолеты модели F-16 США передавать пока отказываются, хотя Вооруженные силы Украины (ВСУ) и чувствуют острую потребность в них.

5 апреля заместитель председателя комитета начальников штабов Вооруженных сил США адмирал Кристофер Грейди назвал передачу Украине истребителей F-16 чрезмерно затратной и нецелесообразной. Он объяснил, что $40 млрд за поставку F-16 лучше потратить на снаряды 155 мм и управляемые ракеты GMLRS.

Западные страны усилили военную и финансовую помощь Киеву на фоне специальной военной операции (СВО) России по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. РФ считает, что поставляемая военная техника не поможет украинским войскам провести наступление и станет законной целью для ВС России. О начале проведения СВО было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в ЛДНР из-за обстрелов со стороны военных Украины.