В криптопирамиды начали вовлекать граждан, которые переехали за границу, например, в страны СНГ, и используют цифровые валюты для вывода средств. О подобной тенденции «Известиям» рассказали в сервисе безопасности криптоактивов ШАРД.

Там объяснили: многие релоканты продолжают удаленно работать на российские компании, однако в условиях санкций они не могут расплатиться картой отечественного банка и перечисляют себе зарплату через крипту. При этом в Telegram-каналах и местных группах пользователям предлагают обменять деньги, а также дополнительно заработать. Так релоканты становятся легкой добычей для мошенников и криптопирамид, в результате теряя средства.

По исследованию компании, общий ущерб от криптопирамид за последние три года в странах СНГ составил $5 млрд, а в России — порядка $3,3 млрд. А доля подобных проектов, связанных с цифровыми валютами, выросла с 15% в 2020-м до 58% в прошлом году.

После введения санкций появилось множество сервисов, помогающих россиянам оплачивать услуги за рубежом, и часть из них оказались мошенническими, отметила PR-директор криптовалютной биржи Garantex Евгения Бурова.

По ее словам, также зафиксированы случаи, когда злоумышленники предлагали консультации по переводам в крипте, заручались доверием пользователей, а затем рекламировали якобы выгодные инвестиции, из-за которых люди в итоге лишались денег. Заманивают пользователей, например, в покупку токенов или пирамиды. Однако насторожить должно обещание дохода в три-четыре раза выше, чем по банковскому депозиту, подчеркнула эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:



Был бы вывод: под прицел создателей криптопирамид попали релоканты