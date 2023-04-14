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Посол России Антонов: Госдеп предупредил, что Лаврова в Нью-Йорке ждет холодный прием

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Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что Вашингтон пообещал оказать холодный прием министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время его визита в Нью-Йорк для участия в мероприятиях ООН. Об этом 13 апреля он сказал в эфире Первого канала.

«На протяжении многих лет мы не видим никакого дружелюбия с американской стороны. Нас однозначно предупредили в Госдепе на очень высоком уровне, что здесь Сергея Викторовича ждет холодный прием. Посмотрим, как это будет выражаться в ходе непосредственных мероприятий, в чем это будет выражаться», — сказал он.

Как отметил посол, Лавров и сопровождающие его лица до сих пор не получили визы для участия в Совбезе ООН. По словам дипломата, вопрос о выдаче документов делегатам из России находится на стадии межведомственного согласования.

Также Антонов подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки сделали всё для разрушения основы отношений Москвы и Вашингтона. Россию обвиняли во вмешательстве в выборы, в хакерских атаках, завоевании международных рынков, а также в использовании энергоресурсов в качестве оружия.

По словам дипломата, в настоящий момент все контакты диппредставительств РФ в США носят эпизодический характер. Представителей посольства России не принимают в ведомство, ссылаясь на указания Госдепа. Кроме того, консультации по раздражителям и обсуждение глобальных вопросов отсутствуют. Как указал Антонов, обращение РФ по оружию «рассматривается в госдепартаменте годы».

Не ВИЗет: США могут ограничить работу делегации России в ООН
Приведет ли это к переносу штаб-квартиры организации в другую страну

Ранее в этот день посол призвал Вашингтон выдать необходимые разрешения сотрудникам российского внешнеполитического ведомства и журналистам для участия в апрельских международных мероприятиях.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что российская негативно относится к пренебрежению США своими обязательствами как страны размещения штаб-квартиры ООН.

11 апреля замглавы делегации РФ в Вене Эрнест Чернухин заявил о том, что большая часть российской делегации не получила виз для участия в сессии спецкомитета ООН по разработке всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях. Москва расценивает это как инструмент политического давления.

Тогда же первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в беседе с «Известиями» признал, что власти США могут не выдать визу или разрешение на полет главе МИД России Сергею Лаврову. В таком случае, по мнению дипломата, Вашингтон рискует столкнуться с крайне жесткой критикой и непониманием даже со стороны своих союзников.

До этого, 6 марта, США отказали в выдаче виз ряду делегатов из России, планировавших принять участие в работе группы по ИКТ в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Провокации против российских дипломатов, в том числе связанные с отказом в выдаче виз, в ряде западных стран участились в ответ на проводимую с 24 февраля 2022 года спецоперацию по защите Донбасса.

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