Роскомнадзор заблокировал около 3,5 тыс. «зеркал» сайтов иноагентов

Иностранные СМИ и иноагенты создают копии своих сайтов для сохранения влияния на российских пользователей, сообщили «Известиям» в пресс-службе Роскомнадзора. К примеру, у «Радио Свободы» (настоящий материал касается физического лица, выполняющего функции иностранного агента «Радио Свобода») было заблокировано около 3 тыс. таких «зеркал», добавили в пресс-службе.

«Для сохранения своего влияния на российскую аудиторию владельцы ресурсов на системной основе создают «зеркала» сайтов, а ссылки на них публикуют на своих страницах в зарубежных социальных сетях, — пояснили «Известиям» в пресс-службе.

При этом такие ресурсы обычно создают новое «зеркало» один раз в день, однако теперь от выявления до блокировки проходит всего около трех часов.

«Заблокировано порядка 100 «зеркал» «Русской службы BBC», финансируемой правительством Великобритании и 40 ресурсов немецкого правительственного СМИ Deutsche Welle, — уточнили в ведомстве.

Также часто блокировались «зеркала» информационных ресурсов: «Медиазона» — 127 раз, «Важные истории» — 56, «Бумага» — 41, «Агентство.Медиа» — 89, The Insider — 25, Meduza — 10 (ресурсы перечисленных СМИ включены в реестр иноагентов или доступ к ним заблокирован по требованию Генпрокуратуры. — «Известия»).

С начала специальной военной операции Роскомнадзор заблокировал уже свыше 157 тыс. ресурсов, где размещались фейки о ходе спецоперации наряду с антироссийской пропагандой.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:



Ломать копии: Роскомнадзор заблокировал почти 3,5 тыс. «зеркал» сайтов иноагентов