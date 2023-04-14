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Дерматовенеролог объяснила появление прыщей

Дерматовенеролог Линева: появление прыщей обусловлено активной работой сальных желез
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Фото: Depositphotos.com
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Появление прыщей на лице, спине, груди, плечах обусловлено активной работой сальных желез на этих участках. Высыпания могут появляться и на фоне механических повреждений, рассказала 13 апреля «Газете.Ru» врач-косметолог и дерматовенеролог компании Advanced Nutrition Programme Елена Линева.

Одной из частых причин образования прыщей она назвала повышенную восприимчивость рецепторов сальных желез к половым гормонам.

«Это приводит к тому, что сальная железа вырабатывает большое количество кожного сала, но при этом не успевает данный объем секретировать на поверхность кожи, что приводит к закупорке и последующему воспалению. Такая активность сальных желез может отмечаться в любом возрасте, но наиболее ярко в пубертатном периоде», — объяснила врач.

Линева добавила, что, по статистике, первые пращи в возрасте 14–15 лет появляются сначала на лбу, затем — щеках и нижней трети лица. Если высыпания впервые образовались в 16–18 лет, будут задействованы щеки и нижняя треть лица, на лбу прыщи также могут быть, но не скоплениями. Если прыщи впервые появились в 20–23 лет, то высыпают они обычно только на нижней трети лица.

Специалист рассказала, что при появлении прыщей из-за сальных желез, лечить высыпания можно. При этом для эффективности назначают подавляющие активность желез препараты.

Прыщи также могут появляться из-за механического воздействия. Например, на лбу — из-за ношений узкого головного убора, на шее — после тугих воротников или шарфов, на плечах и спине — после ношения сумок и рюкзаков.

«Основная тактика лечения в данном случае — это избавление от вредных привычек, а также вещей, которые вызывают механическое воздействие на кожу. И хотя причины появления прыщей в каждом случае разные, процессы, приводящие к воспалению, взаимосвязаны и на них влияет наследственность, поделать с которой обычно, увы, ничего нельзя», — указала Линева.

В качестве профилактики появления прыщей можно пользоваться скрабами и пилингами один–два раза в неделю. При этом важно избегать пересушивания кожи.

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Ранее, 19 марта, врач-дерматокосметолог, член Российского общества дерматовенерологов и косметологов Дмитрий Урман рассказал, что частые высыпания на лице могут указывать на наличие определенных нарушений в работе организма. Так, высыпания в области Т-зоны — лба, носа и подбородка — характерны для сбоев в работе органов ЖКТ.

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