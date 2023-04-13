Немецкий политик раскритиковал решение властей ФРГ о самолетах МиГ-29

Германия становится «соучастником разжигания войны Польшей», разрешив Варшаве передать Киеву полученные из запасов бывшей ГДР истребители. Об этом заявил 13 апреля сопредседатель правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла.

«Правительство Германии становится соучастником разжигания войны Польшей. Сначала боевые танки, теперь истребители. И в конце концов солдаты?» — написал он на своей странице в Twitter.

От лица партии Хрупалла потребовал прекращения эскалации и установления мира путем переговоров, отметив, что текущая ситуация на Украине — не касается ФРГ.

Ранее в этот день немецкая газета Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на источники, сообщила о намерении правительства Германии разрешить Польше отправить Киеву истребители советской разработки МиГ-29, переданные Варшаве в годы ГДР. Как отмечалось, Берлин не видит проблемы в данной поставке, поскольку, по мнению правительства ФРГ, она лишь пополнит парк военных самолетов Украины.

До этого, 5 апреля, президент Польши Анджей Дуда после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Варшаве сообщил, что республика передаст Украине всего 14 истребителей МиГ-29, оставив у себя модернизированные до стандартов НАТО экземпляры.

Кроме Польши, МиГ-29 Украине передала Словакия. Первые четыре истребителя были отправлены 23 марта. Сообщалось, что в планах предоставить Киеву еще девять боевых самолетов.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято президентом Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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