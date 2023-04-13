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Суд продлил арест сбившей мать с двумя детьми в Москве

Продлен арест автоледи, устроившей смертельное ДТП и сбившей мать с двумя детьми в Москве
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Фото: РЕН ТВ
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Суд в Москве продлил арест водителю Наталье Украинской по делу о резонансном смертельном ДТП, когда в ноябре 2022 года она, управляя автомобилем, сбила семью с двумя детьми. Об этом стало известно в четверг, 13 апреля.


Подозреваемая признала вину лишь частично. Проведенная экспертиза выявила, что водитель находилась в состоянии наркотического опьянения. Женщина утверждала, что ей внезапно стало плохо и она потеряла сознание.

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ДТП произошло 27 ноября на улице Свободы в Москве. Автомобиль сбил женщину с двумя детьми: мать умерла на месте, позже скончался один из пострадавших детей.

Уголовное дело возбуждено по статье по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»).

За данное преступление может грозить от восьми до 15 лет лишения свободы.

Как удалось выяснить «Известиям», в марте 2021 года Украинскую лишили водительских прав на четыре месяца после ДТП. Авария произошла в январе 2021 года. Тогда женщина за рулем Kia столкнулась с Mercedes в центре Москвы. Было установлено, что авария произошла по вине Украинской, она проехала на красный сигнал светофора. До последнего она уверяла следствие, что проехала на «оранжевый» сигнал.

В ДТП повреждения получила машина другого водителя, в августе ему удалось взыскать с Украинской более 2 млн рублей.

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