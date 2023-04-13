Бизнес в США выразил опасения за деньги для Украины из-за коррупции

Глава министерства торговли США Джина Раймондо заявила 13 апреля об опасениях частного бизнеса насчет того, что выделенные деньги Украине на восстановление могут пострадать от коррупции.

Она отметила, что Вашингтон готов привлечь бизнесменов к поддержке Киева, однако у предпринимателей есть сомнения в том, будут ли израсходованы отправленные средства по назначению. Кроме того, руководителей частных компаний интересует ответ на вопрос относительно того, как «частный капитал будет соотноситься с государственным и другими источниками смешанного финансирования».

«Необходимо сотрудничество государственного сектора и частного бизнеса. Я надеюсь, <...> мы найдем ответы на эти вопросы и сможем заверить американский бизнес в том, что правильным с его стороны будет поддерживать Украину и инвестировать в нее», — сказала Раймондо в ходе выступления на форуме американо-украинского партнерства.

По оценкам Всемирного банка, на восстановление Украины потребуется более $400 млрд, добавила она.

Ранее в этот день официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на пресс-конференции заверила, что США продолжат оказывать Украине всю необходимую поддержку для ведения боевых действий.

Накануне российский сенатор Сергей Цеков заявил, что украинские руководители «не могут не воровать». Таким образом он прокомментировал слова американского журналиста Сеймура Херша о том, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение незаконно присвоили себе как минимум $400 млн из средств, отправленные Киеву для закупок дизеля.

При этом 7 апреля бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что глава государства Владимир Зеленский не смог освободить страну от коррупции. Он отметил, что, по его мнению, страной должен руководить человек, который не будет воровать сам и не даст другим делать это.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.