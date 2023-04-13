Кусок лепнины с жилого дома упал на двух девушек в центре Москвы

В центре Москвы пострадали две девушки в результате падения штукатурки с жилого здания. Об этом 13 апреля сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел на улице Земляной Вал. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Ранее, 4 апреля, в Оренбурге в результате обрушения фасада здания вагонного депо пострадала девочка-подросток. Обломки облицовочного материала упали на детскую площадку. Отмечается, что машина медиков прибыла на место через 20 минут, в это время девочка лежала на земле в неподвижном состоянии.