Общегородской субботник проведут в Москве 15 апреля

В Москве 15 апреля пройдет общегородской субботник в рамках месячника по благоустройству. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Как рассказал заммэра столицы Петр Бирюков, участие в субботнике примут сотрудники ведомства, предприятий, организаций, студенты и школьники, жители города.

Планируется выполнить работы по уборке скверов и парков, дворовых территорий и общественных пространств, сообщает сайт kp.ru.

«Именно совместная работа городских служб и жителей позволяет делать наш город лучше, повышать уровень комфорта и безопасности», — приводит слова Бирюкова агентство городских новостей «Москва».

Участники акции высадят деревья и кустарники. Весь необходимый инвентарь и посадочные материалы уже подготовлены, отмечает REGNUM.

К уборке сможет присоединиться любой желающий, работы будут проводиться во всех округах. Адреса субботников опубликованы на официальных сайтах префектур, управ, в окружных и районных СМИ.

Традиционный месячник по уборке и благоустройству стартовал в столице еще 1 апреля, сообщает телеканал «360». Специалисты чистят, красят и ремонтируют городские объекты после осенне-весеннего периода.

Традиционный субботник также пройдет 22 апреля в Московской области.

Участники субботника не только будут убирать территории от мусора, но также смогут поухаживать за деревьями и кустарниками в парках и на общественных участках, а также создать новые клумбы и высадить рассады.