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В Будапеште назвали условие для одобрения членства Украины в НАТО

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Фото: Global Look Press/Thomas Trutschel
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Будапешт поддержит вступление Украины в НАТО только после того, как Киев восстановит права закарпатских венгров, заявили «Известиям» в правительстве Венгрии. Об этом венгерские дипломаты, в частности, сообщили альянсу в ходе прошедшей 4–5 апреля встречи глав МИД Североатлантического альянса.

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«Венгерское правительство в ходе встречи глав МИД НАТО подчеркнуло, что Будапешт поддержит интеграционные устремления Украины только в том случае, если она восстановит права венгерского меньшинства», — заявили в венгерском кабмине.

На встрече глав МИД НАТО обсуждался вопрос, что именно можно предоставить Украине на июльском саммите альянса, который в этом году пройдет в Вильнюсе. Польша и страны Балтии хотели предложить Киеву «дорожную карту» к членству в НАТО, но против этой инициативы выступили Венгрия, США и Германия.

Между Венгрией и Украиной исторически возникали разного рода трения, вызванные тем, что после Второй мировой войны часть венгерских территорий отошла в состав Украинской ССР. В Закарпатской области Украины до сих пор проживают 150 тыс. этнических венгров. В последние годы камнем преткновения стал украинский закон об образовании, согласно которому от 60% до 80% годового обучения в школах должно осуществляться только на украинском языке. Будапешт настаивает, что это нарушает права закарпатских венгров.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

НАТО не надо: Венгрия назвала условие присоединения Украины к альянсу

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