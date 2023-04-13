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Врач предупредила об опасности пасхальных куличей для диабетиков

Врач Антонова: кулич может навредить людям с диабетом из-за большого количества сахара
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника» в Рязани Наталья Антонова рассказала, что пасхальные куличи могут быть опасны для людей с диабетом из-за высокого содержания в них сахара.

В беседе с «Газетой.Ru» в четверг, 13 апреля, специалист рассказала, что также с куличами стоит быть осторожными людям с заболеваниями ЖКТ и лишним весом.

Опасными куличи делают масло, сахар, изюм и цукаты, содержащиеся в составе в большом количестве, пишет сайт kp.ru.

Для того чтобы пасхальная выпечка получилась менее вредной, можно заменить сахар на естественный сахарозаменитель, какую-то часть подсластить фруктовым пюре. Вместо изюма можно использовать более полезные ягоды, а вместо пшеничной муки — цельнозерновую: благодаря этому кулич будет наименее вредным и рассыпчатым, отмечает телеканал «360».

Если же выбор делается в пользу покупного кулича, в первую очередь стоит ориентироваться на состав: сахар, сливочное масло, молоко, яйца, дрожжи и разрыхлитель. Кроме того, в составе могут присутствовать глицерин, сорбитол и пищевые добавки на основе солей уксусной кислоты.

Если же в куличе содержатся яичный порошок, маргарин и растительный жир, лучше его не покупать.

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Ранее 13 апреля врач-эндокринолог ФНКЦ ФМБА России Наталья Подольхова в беседе с сайтом aif.ru посоветовала самостоятельно готовить все блюда к пасхальному столу, чтобы проконтролировать количество сахара и заменить некоторые ингредиенты на более полезные. В частности, вместо сухофруктов можно использовать вяленую клюкву с низким гликемическим индексом, пишет RT.

Также в этот день опрос маркетплейса «СберМегаМаркет» показал, что 15% россиян съедают лишь верхушку кулича на Пасху.

Согласно данным исследования, в основном съедают кулич не полностью люди в возрасте 18–24 лет, из которых только глазурь — 12%, а всё, кроме изюма, — 13%.

12 апреля врач-диетолог Марина Макиша посоветовала употреблять кулич в меру и не переедать. По ее словам в беседе с НСН, кулич сложно назвать полезным продуктом из-за калорийности, он кроме энергии организму никакой пользы не дает. Собеседница призвала ограничиться одним куском продукта в день, чтобы соблюсти православную традицию и в то же время не навредить своей фигуре.

По прогнозам синоптиков, на Пасху, 16 апреля, погода в Москве и Подмосковье будет радовать солнцем и теплом. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, днем температура воздуха составит +10…+15 градусов, отмечает телеканал «Звезда».

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