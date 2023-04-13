Многоквартирный дом загорелся в Астрахани

Пожар возник в многоквартирном деревянном доме в Астрахани, об этом говорится 13 апреля в сообщении на сайте регионального главка МЧС.

Сообщение о пожаре поступило на пульт пожарных в 20:27 мск. Загорелся дом по улице Космонавта Комарова, дом 51.

«Площадь загорания составляет 100 кв. м. Пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу пожара», — добавили в МЧС.

На месте тушения пожара работают 11 единиц техники и 37 сотрудников МЧС. Поступила информация о пострадавших, их число не уточняется.

В конце марта в Астрахани произошел крупный пожар в жилом доме. Огонь охватил внутреннюю отделку и вещи. Площадь пожара составила 60 кв. м, пострадавших не было.