Реклама
Прямой эфир
Общество
Суд арестовал 23 человека по делу о полицейской ОПГ в Ростовской области
Мир
Politico указала на недовольство украинских чиновников пессимизмом США
Мир
В Киеве заявили о необходимости продемонстрировать успех контрнаступления
Мир
МВД Франции заявило о 380 тыс. участников протестов против пенсионной реформы
Интернет и технологии
Маск объявил о запуске программы монетизации контента в Twitter
Мир
Экс-разведчик ВС США заявил о стремлении Зеленского угождать Западу
Мир
Власти США подтвердили арест подозреваемого в утечке материалов Пентагона
Мир
WP узнала об испытании Пекином гиперзвуковой ракеты DF-27
Мир
Умер культовый ямайский певец Джа Шака
Общество
СК проверит информацию о возможных преступлениях против российских военных
Мир
Таможня Чехии задержала грузовик из Эстонии с более чем 1 млн патронов
Культура
Селин Дион объявила о выходе первой после новости о болезни песни
Происшествия
Многоквартирный дом загорелся в Астрахани

Таможня Чехии задержала грузовик из Эстонии с более чем 1 млн патронов

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чешская таможня задержала эстонский грузовик, перевозивший более 1 млн патронов. Об этом 13 апреля сообщила полиция Чехии в Twitter.

«Перевозка оружия и боеприпасов регулируется строгими правилами, и перевозчик должен обеспечивать постоянный контроль за перемещением. Эстонский оператор, в машине которого таможня нашла более миллиона патронов, ничего подобного не сделал, и на основании этого мы возбудили против него уголовное дело», — говорится в сообщении.

Задержание произошло в Моравско-Силезском крае, который граничит с Польшей и Словакией. Полиция не сообщила, куда направлялся грузовик и какие именно патроны были обнаружены в нем.

Белградский тир: оппозиция требует от Сербии разъяснений по вооружению Киева
Как это может отразиться на отношениях с Москвой

Ранее, 20 февраля, сообщалось, что таможня Словакии не пропускает военное оборудование для починки, чтобы затем передать его Украине. Об этом рассказал журналистам представитель министерства обороны ФРГ.

14 февраля газета The Washington Post указала, что страны Запада, которые пообещали предоставить Украине новую технику НАТО, не смогут поставить ее всю единовременно из-за логистических проблем. Основные транспортные каналы, через которые осуществляется передача оружия Киеву, проходят через Польшу, Словакию и Румынию, отметили в статье. Однако эти направления могут быть заблокированы из-за перегруженности и тогда всё вооружение застрянет на границе.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023