Таможня Чехии задержала грузовик из Эстонии с более чем 1 млн патронов

Чешская таможня задержала эстонский грузовик, перевозивший более 1 млн патронов. Об этом 13 апреля сообщила полиция Чехии в Twitter.

«Перевозка оружия и боеприпасов регулируется строгими правилами, и перевозчик должен обеспечивать постоянный контроль за перемещением. Эстонский оператор, в машине которого таможня нашла более миллиона патронов, ничего подобного не сделал, и на основании этого мы возбудили против него уголовное дело», — говорится в сообщении.

Задержание произошло в Моравско-Силезском крае, который граничит с Польшей и Словакией. Полиция не сообщила, куда направлялся грузовик и какие именно патроны были обнаружены в нем.

Ранее, 20 февраля, сообщалось, что таможня Словакии не пропускает военное оборудование для починки, чтобы затем передать его Украине. Об этом рассказал журналистам представитель министерства обороны ФРГ.

14 февраля газета The Washington Post указала, что страны Запада, которые пообещали предоставить Украине новую технику НАТО, не смогут поставить ее всю единовременно из-за логистических проблем. Основные транспортные каналы, через которые осуществляется передача оружия Киеву, проходят через Польшу, Словакию и Румынию, отметили в статье. Однако эти направления могут быть заблокированы из-за перегруженности и тогда всё вооружение застрянет на границе.