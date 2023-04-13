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WP узнала об испытании Пекином гиперзвуковой ракеты DF-27

The Washington Post: Китай зимой испытал гиперзвуковую ракету DF-27, способную уклониться от обороны США
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Фото: соцсети
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Китай в феврале провел испытания новейшей гиперзвуковой ракеты большей дальности DF-27, которая, вероятно, способна уклониться от обороны США. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на попавшие в открытый доступ секретные материалы Пентагона.

«Дальность полета DF-27 составляет от 5 тыс. до 8 тыс. км, а это означает, что она может поразить любую цель в Восточной или Юго-Восточной Азии и значительной части Тихого океана. В дополнение к увеличенной дальности новая ракета обладает способностью «гиперзвукового планирования», что означает, что ею можно маневрировать, чтобы уклоняться от противоракетной обороны США и союзников», — говорится в публикации.

По данным военной разведки, ракета пролетела 12 минут и преодолела расстояние в 2,1 тыс. км. При этом DF-27 способна нести как ядерные, так и обычные боеголовки, поэтому ее можно рассматривать как стратегическое, так и тактическое оружие. Ее развертывание в «ограниченных количествах» началось в 2022 году.

По мнению автора статьи Джоша Рогина, разведданные о военных достижениях Китая являются самыми шокирующими из всех слитых в Сеть документов.

«Китай быстро совершенствует свои возможности для нанесения ударов за тысячи миль от своих берегов и предотвращения вмешательства Соединенных Штатов. И новая ракета является лишь частью быстрорастущего арсенала КНР», — отметил журналист.

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10 апреля агентство Reuters со ссылкой на Пентагон сообщило, что утечка может стать самой разрушительной публикацией правительственной информации США с момента обнародования документов на WikiLeaks в 2013 году.

В свою очередь, координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби сказал, что США пока не могут ответить на вопрос, ликвидирована ли утечка секретных документов Пентагона или же в Сети могут появиться еще какие-то материалы. Также он заявил об отсутствии единой версии по поводу инцидента.

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о порядка 100 документов, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль, Украину. На фоне этого несколько стран потребовали от США объяснений.

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