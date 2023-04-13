Умер культовый ямайский певец Джа Шака

Культовый ямайский музыкальный продюсер и певец Джа Шака, известный под псевдонимом Zulu Warrior, умер на 76-м году жизни. Об этом 12 апреля сообщило издание NME.

О кончине музыканта рассказали его коллеги в социальных сетях.

Исполнитель DJ Jumping Jack Frost выразил соболезнования в связи со смертью певца и назвал его величайшим звукорежиссером в истории.

Джа Шака — пионер саунд-систем даба и регги, которые являются одними из ключевых частей местной культуры.