Умер культовый ямайский певец Джа Шака
Культовый ямайский музыкальный продюсер и певец Джа Шака, известный под псевдонимом Zulu Warrior, умер на 76-м году жизни. Об этом 12 апреля сообщило издание NME.
О кончине музыканта рассказали его коллеги в социальных сетях.
Исполнитель DJ Jumping Jack Frost выразил соболезнования в связи со смертью певца и назвал его величайшим звукорежиссером в истории.
Джа Шака — пионер саунд-систем даба и регги, которые являются одними из ключевых частей местной культуры.