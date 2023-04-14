«С Россией Азия будет самой сильной частью планеты»

От матча за мировую корону между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем все ждали острой борьбы и эти ожидания пока с лихвой оправдываются, уверен Дармен Садвакасов. Вице-президент Азиатской шахматной федерации ждет, что с приходом России эта часть света станет сильнейшей в мире, считает лучшим в мире Магнуса Карлсена и надеется на золотое поколение в Казахстане. Об этом и не только гроссмейстер рассказал «Известиям» в Астане прямо во время чемпионской схватки. После четырех партий счет пока равный (2 – 2).

«В матче Непомнящий – Лижэнь высочайший градус остроты»

— По ходу матча выясняются всё новые и новые имена секундантов — претендентов на корону. По ощущениям, Ян и Дин получили в свои команды всех, кого они хотели?

— Я в этом уверен. У Яна второй чемпионский цикл, есть возможность пригласить в команду любого специалиста. В Китае много сильных шахматистов, но сейчас они готовы привлекать к работе и иностранных игроков. Пример тому — сотрудничество Дина с Рихардом Раппортом. Плюс надо понимать, что какие-то люди называются публично, имена других могут не раскрываться, чтобы не засвечивать компетенции. У каждого игрока есть своя экспертность в определенных дебютах. По сути, современные шахматные дебюты — это наука, в которую вгрызаются, и что важно — чувствуют. Иногда вопрос даже не в знании, а в чувстве позиции. И привлечение тех или иных специалистов раскрывает направление подготовки. Поэтому многие люди до конца будут в тени.

Нет сомнений, что политически для России и Китая — это важное мероприятие. А значит, с обеих сторон будут сильные команды. От этого матч будет только интереснее. На острие же этой работы всё зависит непосредственно от самих спортсменов. Важен целый комплекс факторов: физическая подготовка, психологическая, и как ни странно, удача. С правильным выбором дебюта, с возможностью поймать соперника на какую-то неточность. Например, Дин пытался удивить Яна во второй партии, вывести его на неизвестную территорию, но Непомнящий отреагировал блестяще, захватив преимущество. Зато полноценно реабилитировался в четвертой партии.

— Вы удивлены, что матч начался без раскачки? Уже две результативные партии.

— Мы находимся на стороне организаторов чемпионата и сфокусированы на том, чтобы создать комфортные условия, необходимые для качественной игры. Это первое, что меня волнует. Как эксперт я надеялся, что матч будет проходить нескучно. Что партии будут интересными. И пока градус остроты высочайший. По ощущениям, за первые четыре партии матча Яна с Дином мы увидели куда больше интересного, чем за прошедшие два-три матча в целом.

— После матча мы получим ситуацию, когда в шахматах будет чемпион мира и сильнейший игрок по рейтингу. Как вы к этому относитесь?

— Всё зависит от восприятия. Такое уже случалось в истории шахмат. Например, когда Макс Эйве выиграл матч у Александра Алехина. Или, когда сам Алехин смог переиграть Хосе-Рауля Капабланку. Тогда именно кубинец по своему шахматному гению был сильнее и, судя по всему, недооценил Алехина. Матч-реванш не состоялся в силу финансовых причин (кубинец так и не смог преодолеть им же самим возведенный «золотой вал» — претендент был обязан собрать призовой фонд матча не менее $10 тыс. — «Известия»). И это большое разочарование для всех любителей шахмат. Повторный матч между Алехиным, набравшим силу, и Капабланкой в самом расцвете сил мог бы быть невероятным.

Или ситуация с отказом Бобби Фишера от короны, когда чемпионом был объявлен Анатолий Карпов. Анатолий Евгеньевич — выдающийся шахматист, но в тот момент сильнейшим был именно Фишер. Как пел Высоцкий: «Фишер очень ярок! Он даже спит с доскою — сила в нем». Хотя в следующие десять лет Карпов доминировал и доказал всему миру, что он не «бумажный» чемпион.

Были и другие резонансные случаи, в других видах спорта. Не хочу их всех перечислять. Но то, что будет чемпион и сильнейший шахматист планеты — это нормально. Даже добавляет дополнительной интриги. Главное, чтобы не появилось параллельных федераций, как это было в 1993 году (после разрыва Каспарова (признан в РФ иноагентом) с Международной федерацией шахмат в мире вплоть до 2006-го было два чемпиона мира — по версии ПША и по версии ФИДЕ. — «Известия»).

— Магнус может вернуться в чемпионский цикл уже в следующем году? Учитывая, что в турнир претендентов – 2024, наверняка, отберутся несколько звезд нового поколения?

— Я бы выдержал паузу с точки зрения оценок. Все-таки решение об отказе играть матч за корону довольно свежее. Не факт, что к 2024 году Магнус созреет с решением вернуться. В любом случае, даже если он не вернется, в мире появляются очень яркие таланты. Абдусатторов, Гукеш, Фируджа. Это поколение, которое может быть интересно очень широкой публике.

При этом подчеркну, что все уважают Карлсена. Это явление. Сильнейший шахматист мира — при всем уважении к Яну и Дину. Чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу, который мы проводили в Алматы, лишний раз это подтвердил. Магнус в блестящем стиле выиграл оба турнира. Хотя, как вы знаете, элемент случайности в быстром контроле играет гораздо более высокую роль, чем в классике. Тем не менее, он стал абсолютным ЧМ. По всем трем видам.

Если Магнус вернется в 2024 году — это будет очень интересно. Если окончательно решит отказаться от чемпионского цикла, то это будет большой потерей для шахматного мира. При этом я его прекрасно понимаю.

— Могли бы пояснить?

— Он слишком убедительно выиграл матч у Яна в Дубае. Все понимают, что с того момента Непомнящий прилично добавил, по всем статьям подготовки. Это показал турнир претендентов – 2022 в Мадриде. Но играть с ним второй матч подряд и вновь отвести на подготовку пять-шесть месяцев — не самое приятное занятие для Магнуса.

«В случае допуска на чемпионат Азии – 2023 россияне будут участвовать вне конкурса»

— В конце февраля ФШР перешла из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию (АШФ). В этом году наши шахматисты сыграют в чемпионате Азии, который пройдет с 3 по 11 июня в Астане?

— Это вопрос пока не решен. Мы сейчас проводим консультации с ФИДЕ и с президентом Азиатской шахматной федерации Шейхом Султаном бин Халифа Аль Нахайяном. Дело в том, что россияне в марте играли на чемпионате Европы, где прошли отбор на Кубок мира. Поэтому, даже если они получат допуск на чемпионат Азии, то будут участвовать в нем вне конкурса. Но, повторюсь, пока никакого решения нет. Оно будет коллегиальным и тут очень важна позиция президента АШФ.

— После перехода России в Азиатской федерации теперь состоят три из четырех главных шахматных держав мира. Что вы об этом думаете?

— Действительно, шахматы в Азии за последние годы динамично развиваются. Сборная Китая становилась победителем Всемирной шахматной Олимпиады как среди мужчин, так и женщин. В женских шахматах они давно доминируют. В этом году в финале претенденток играли две китаянки, и теперь в матче за корону Лэй Тинцзе сыграет с действующей чемпионкой Цзюй Вэньцзюнь. А сильнейшая шахматистка мира по рейтингу тоже китаянка — Хоу Ифань, которая не участвует в чемпионском цикле (после окончания Оксфорда 13-я чемпионка мира работает профессором Шэньчжэньского университета). В Индии тоже сумасшедшая динамика развития талантов. У мужчин сейчас появилось очень много новых имен, которые могут закрепиться в элите на долгое время. Традиции Виши Ананда живут и процветают. Узбекистан выиграл последнюю Всемирную шахматную олимпиаду. В Казахстане очень сильная женская сборная.

В этих условиях добавление России в Азию, со всеми ее традициями, многочисленными гроссмейстерами, задает новый тон. Новый импульс развития шахмат в Азии. Мы по праву будем считаться самой динамично развивающейся и, наверное, объективно самой сильной частью планеты с точки зрения шахмат.

— Вы упомянули, что в Казахстане очень сильные женские шахматы, но среди мужчин пока нет элитных игроков. Не хотели решить эту проблему за счет натурализации?

— Мы не рассматриваем такой ход, потому что шахматы в Казахстане очень популярны. В старших возрастных категориях есть много юношей, которые борются и завоевывают медали на чемпионатах мира. Понимаем, что сильно отстали от Узбекистана с точки зрения развития мужских шахмат, но будем делать всё возможное, чтобы раскрывать таланты наших юношей. Хотим вырастить новое поколение, которое будет достойно нас представлять на мировой арене. Так что задачи натурализовать кого-то для мужской сборной не ставили. Ни с кем не ведем переговоры.

«Помимо Карпова я обыгрывал Иванчука, Шорта, Накамуру»

— Вы один из трех гроссмейстеров, кто смог выиграть матч у Анатолия Карпова в классику. Наряду с Найджелом Шортом и Гарри Каспаровым (признан в России иностранным агентом). Напомните, при каких событиях он проходил?

— Мы играли смешанный матч в Астане: четыре партии в классику, четыре в рапид. Это был 2004 год, Анатолий Евгеньевич к тому моменту уже закончил активную карьеру, я же был в прекрасной форме. В карьере мне везло с наставниками. Я работал с Евгением Владимировым, бывшим тренером Гарри Кимовича, сборных Индии, Испании, Казахстана. Затем с Юрием Сергеевичем Разуваевым, который долгое время был председателем тренерского комитета СССР. Тренировал Карпова, Фабиано Каруана и многих других. И мой любимый тренер — Сергей Долматов. Тренер Владимира Крамника, главный тренер сборной России, очень сильный шахматист.

При этом не могу сказать, что я реализовал весь свой потенциал. Мое самое высокое место в рейтинге — 63-е. Хотя я считал, что по силе мог быть в топ-20. Помимо Карпова я обыгрывал Василия Иванчука, Шорта, других сильных шахматистов. Просто Казахстан в то время был слишком сильно удален от шахматных центров Европы, редко получалось выезжать на крупные турниры.

— В 2007 году вы уехали учиться в США. Много там играли в шахматы?

— Да, два года я учился в магистратуре по специальности государственное управление в сфере экономики и финансов. По нашей президентской программе. В рамках своего обучения играл довольно много турниров. В шести выиграл или поделил первое место. В 2009 году, завершая обучение, удалось победить в крупном турнире в Чикаго. Там участвовали многие сильные шахматисты США, в том числе Хикару Накамура. Из Чикаго я вернулся домой и по большому счету начал заниматься своей карьерой на позициях стратегического анализа экономики. Сейчас больше занимаемся консалтингом.

— Выбрали бизнес-карьеру?

— Можно и так сказать. Я принимал решение, когда мне было 30 лет. Потенциал еще оставался. Ощущал, что по-прежнему могу конкурировать с топами. Но были разные жизненные возможности, и я подумал, что надо попробовать себя в чем-то еще. Тем более, что получил отличное образование в университете Карнеги Меллон. Лелеял надежду, что смогу совмещать. Но практика показала, что надо концентрироваться на чем-то одном. Довольно быстро шахматы стали отходить на второй план. С 2010 года полноценно перешел в функционеры и стал помогать подрастающему поколению.