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Загсы Москвы открыли дополнительные места для регистрации в День России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Загсы Москвы открыли порядка 200 дополнительных мест для бракосочетания на 11 и 12 июня, когда отмечается День России. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщается на сайте столичной мэрии.

Как рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова, власти стараются прислушиваться к пожеланиям молодоженов. Выбор места для бракосочетания является одним из важных этапов подготовки к торжеству. Популярны среди пар праздничные дни, одним из них является День России.

Канун праздника, 11 апреля, выпал в 2023 году на воскресенье, когда у дворцов бракосочетания выходной, пишет RT. В этот день недели для торжественной регистрации брака открыты только дворцы бракосочетания № 1 и № 4, в них на 11 июня уже заняты все места.

«Сам День России, 12 июня, — государственный праздник и выходной день дворцов бракосочетания. Однако по просьбам молодоженов мы открыли около 200 дополнительных мест на 11 и 12 июня», — цитирует Ракову агентство городских новостей «Москва».

11 июня дополнительно будут работать Дворец бракосочетания «Южное Бутово», Кутузовский и Шипиловский дворцы бракосочетания. В День России, 12 июня, пожениться можно будет во дворцах бракосочетания № 1 и № 4, сообщает телеканал «360».

9 и 10 июня торжественные церемонии проведут на различных выездных локациях. На эти даты уже занято более 75% мест, пишет «Москва 24».

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12 апреля стало известно, что в Москве с 2021 года более 500 пар заключили брак в павильоне «Космос» на ВДНХ.

Площадка для регистрации браков была открыта в год 60-летия полета в космос Юрия Гагарина.

В 2023 году ожидается, что в павильоне «Космос» узами брака сочетается более 300 пар.

10 апреля сотрудники Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава провели исследование, которое стартовало в 2007 году, и выяснили, что мужчины, состоящие в браке, а также занимающиеся умственным трудом, живут дольше. Что касается женщин, то дольше живут те, у кого есть дети, а также женщины с высоким уровнем доходов, пишет REGNUM.

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