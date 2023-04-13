СК проверит информацию о возможных преступлениях против российских военных

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о возможном совершении преступлений в отношении российских военных. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором представившийся хирургом украинской полевой медицинской службы мужчина рассказывает, что он неоднократно причинял мучения и страдания раненым российским военнослужащим вместо оказания им квалифицированной помощи.

«Главному военному следственному управлению СК России дано поручение организовать процессуальную проверку по данному факту», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

До этого, 10 апреля, вернувшийся из плена военнослужащий ВС РФ рассказал «Известиям», что украинские боевики пытают российских военнопленных при помощи гвоздодера. Боец отметил, что его самого избивали гвоздодером, и бьют до тех пор, пока пленный не потеряет сознание.

Также о пытках рассказывали вернувшиеся из украинского плена жители Донецкой Народной Республики. По их словам, националисты пытали людей водой и током.

Российские власти не раз сообщали о пытках военных в украинском плену и многочисленных нарушениях Женевской конвенции. Глава управления верховного комиссара ООН Фолькер Тюрк в свою очередь в конце марта сообщил, что около половины российских военных, оказавшихся в плену на Украине, подвергались пыткам и жестокому обращению. Он заявил, что большинство пыток имели место сразу же после пленения.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».