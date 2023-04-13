Реклама
Прямой эфир
Мир
Пригожин заявил об уничтожении 38 тыс. солдат ВСУ сотрудниками ЧВК «Вагнер»
Интернет и технологии
Минцифры подготовило проект указа о цифровом паспорте
Мир
В Германии эвакуированы до 6 тыс. людей из-за обнаружения британской бомбы
Мир
Премьер Польши выразил сожаление из-за недальновидного подхода ряда стран ЕС к КНР
Мир
Протестующие в Париже бросили взрывчатое вещество в полицейских
Мир
Экс-советник Кучмы предрек провал возможного контрнаступления ВСУ
Мир
В Австрии 80% жителей испытывают беспокойство из-за счетов ЖКХ
Мир
Власти Словакии запретили использование украинского зерна
Мир
В Париже задержали 25 человек на акции протеста против пенсионной реформы
Общество
МВД направило в суд первое дело о краже средств криптовалютной биржи
Мир
Лидера оппозиционной партии «Шор» в Молдавии заочно осудили на 15 лет
Общество
В Петербурге возбудили уголовное дело после стрельбы в школе
Происшествия
В подмосковной Истре в лесу нашли гранатомет
Сюжет:

СК проверит информацию о возможных преступлениях против российских военных

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о возможном совершении преступлений в отношении российских военных. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором представившийся хирургом украинской полевой медицинской службы мужчина рассказывает, что он неоднократно причинял мучения и страдания раненым российским военнослужащим вместо оказания им квалифицированной помощи.

«Главному военному следственному управлению СК России дано поручение организовать процессуальную проверку по данному факту», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

До этого, 10 апреля, вернувшийся из плена военнослужащий ВС РФ рассказал «Известиям», что украинские боевики пытают российских военнопленных при помощи гвоздодера. Боец отметил, что его самого избивали гвоздодером, и бьют до тех пор, пока пленный не потеряет сознание.

Также о пытках рассказывали вернувшиеся из украинского плена жители Донецкой Народной Республики. По их словам, националисты пытали людей водой и током.

Обмен по пунктам: из плена возвращены 107 российских военнослужащих
Всем им уже оказывается медицинская и психологическая помощь

Российские власти не раз сообщали о пытках военных в украинском плену и многочисленных нарушениях Женевской конвенции. Глава управления верховного комиссара ООН Фолькер Тюрк в свою очередь в конце марта сообщил, что около половины российских военных, оказавшихся в плену на Украине, подвергались пыткам и жестокому обращению. Он заявил, что большинство пыток имели место сразу же после пленения.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023