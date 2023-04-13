Более 250 км дорог отремонтируют на Ставрополье в 2023 году

На территории Ставропольского края в 2023 году отремонтируют более 250 км автодорог. Об этом министр дорожного хозяйства и транспорта региона Евгений Штепа рассказал NewsTracker.

«В этом году дорожный фонд опять имеет рекордное значение — более 18 млрд рублей. Около 9 млрд рублей направлено на дорожные работы», — сообщил министр.

Наиболее масштабные работы пройдут на дорогах Новопавловск – Крупско-Ульяновский, Орловка – Виноградный – Доброжеланный, а также на автодороге обход Буденновска. На них предусмотрено 240 млн рублей, 90 млн рублей и 190 млн рублей соответственно.

Кроме того, дорожный план включает ремонт еще 64 объектов общей протяженностью 170 км. Завершить работы планируется к 1 сентября.