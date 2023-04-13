Остановку автомобилей запретят на улице Социалистической в Ростове

В Ростове-на-Дону запретят остановку машин на улице Социалистической, а также ограничат скорость движения. Об этом сообщает городской департамент автодорог и организации дорожного движения.

Остановку и стоянку транспорта запретят с 22 апреля в районе дома 164/40 по улице Социалистическая. Как уточняет RostovGazeta, это отрезок возле пересечения с переулком Журавлева.

Кроме того, от Социалистической, 173, до переулка Журавлева скорость движения ограничат до 30 км/ч, а на участке от переулка Крепостной до Социалистической, 173, — до 40 км/ч.

6 апреля сообщалось, что в Ростове-на-Дону в 2023 году планируют отремонтировать дороги на 18 улицах. На шести объектах работы стартовали после наступления благоприятных погодных условий.