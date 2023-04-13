В США пропал актер сериала «Дрейк и Джош» Дрейк Белл

В США пропал без вести 36-летний актер Дрейк Белл, известный по роли в комедийном сериале «Дрейк и Джош». Об этом в четверг, 13 апреля, сообщает The Sun.

Как пишет издание, полиция предполагает, что артисту может угрожать опасность. При этом в материале не уточняется, почему правоохранительные органы придерживаются такого мнения.

В последний раз Белла видели за рулем серого BMW вечером 12 апреля в Дейтона-Бич во Флориде. Последний пост в социальных сетях актер опубликовал 6 марта.

Дрейк Белл дебютировал на американском телевидении в возрасте пяти лет. Популярность актеру принесли роли в проектах телеканала Nickelodeon — «Шоу Аманды» и «Дрейк и Джош».

Ранее, 13 января, в горном районе в штате Калифорния пропал британский актер Джулиан Сэндс. Спасатели отправлялись на его поиски, но из-за плохой погоды и угрозы схода лавин пришлось приостановить операцию. Впоследствии артиста так и не нашли, он был официально объявлен пропавшим без вести.