Минцифры подготовило проект указа о цифровом паспорте

Минцифры России подготовило проект указа президента РФ Владимира Путина о цифровом паспорте. Документ опубликован 13 апреля на портале проектов нормативных правовых актов.

«Установить, что предъявление гражданином РФ сведений в электронном виде из документов, удостоверяющих личность, либо из иных выданных гражданину государственными органами документов с использованием мобильного приложения «Госуслуги» приравнивается к предъявлению указанных документов в случаях, определяемых правительством РФ», — говорится в проекте указа.

Порядок и условия применения приложения «Госуслуги» будет определен правительством России в течение 90 дней со дня вступления указа в силу., следует из проекта. Предъявление сведений из приложения должно быть добровольным.

В пояснительной записке Минцифры указало, что замена паспорта приложением возможна, например, для подтверждения сведений о гражданине при покупках в магазине.

Ранее, 27 марта, Путин поручил до 1 мая подготовить проект указа, предусматривающий случаи предъявления цифрового удостоверения вместо паспорта.

В феврале глава государства также поддержал эксперимент Минцифры по введению цифрового удостоверения личности на смартфоне вместо бумажного паспорта.