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Клуб Роналду «Аль-Наср» сообщил об отставке главного тренера Руди Гарсии

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic
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Саудовский футбольный клуб «Аль-Наср», за который играет футболист сборной Португалии Криштиану Роналду, объявил об уходе Руди Гарсии с поста главного тренера команды. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщается на странице клуба в Twitter.

Контракт 59-летнего французского специалиста был расторгнут по согласию сторон, пишет НСН. По данным СМИ, руководство клуба решило отправить Гарсию в отставку, поскольку команда демонстрировала плохие результаты, также имел место конфликт с игроками.

Как сообщает сайт kp.ru, также методами работы Гарсии и успехами «Аль-Насра» при французе был недоволен форвард Криштиану Роналду. 38-летний португалец считает, что у «Аль-Насра» есть потенциал для более качественной игры. Также, по его мнению, команда должна выиграть титул, отмечает «Спорт-Экспресс».

Гарсия возглавлял «Аль-Наср» с июля 2022 года, отмечает RT. В текущем сезоне под его руководством команда шла на втором месте в таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав 53 очка в 23 матчах с отставанием в три балла от лидирующего «Аль-Иттихада», пишет Life.ru.

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Криштиану Роналду в декабре 2022 года заключил контракт. Он согласился играть за саудовскую команду до 2025 года, отмечает телеканал «360».

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