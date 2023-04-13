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Трамп явился в генпрокуратуру Нью-Йорка для дачи показаний по гражданскому иску

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Фото: REUTERS/Mike Segar
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Бывший президент США Дональд Трамп 13 апреля прибыл в офис генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс, чтобы дать показания по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщил телеканал MSNBC.

Речь идет о гражданском иске генпрокурора против политика, его детей и связанных с ним компаний на $250 млн по подозрению в мошенничестве и предоставлении ложных сведений.

Иск был предъявлен еще в сентябре прошлого года. Тогда Трамп уже давал Джеймс показания в рамках расследования дела генпрокуратурой.

В жалобе утверждается, что экс-глава Белого дома с помощью своих детей и старших руководителей компании Trump Organization «ложно завысил свой собственный капитал на миллиарды долларов, чтобы побудить банки кредитовать Trump Organization на более выгодных условиях, чем это было бы в противном случае». Кроме того, Трампа и его компанию обвинили в подделывании ежегодных отчетов о финансовом состоянии.

Генпрокуратура потребовала запретить Трампу и его детям занимать посты должностных лиц или директоров в любой корпорации или аналогичной коммерческой организации Нью-Йорка, а также приобретать недвижимость в Нью-Йорке в течение пяти лет.

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Бывший американский лидер фигурирует еще в ряде дел. Одно из них связано с вероятным подлогом финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд).

Помимо этого, Трампа обвиняют в причастности к штурму Капитолия его сторонниками в январе 2021 года. 23 декабря 2022 года специальный комитет палаты представителей США по результатам расследования рекомендовал возбудить против Трампа четыре уголовных дела. В их числе подстрекательство и содействие мятежу.

Также в августе Федеральное бюро расследований провело обыск в имении Трампа в связи с подозрениями министерства юстиции в том, что экс-президент вывез официальные президентские документы в поместье Палм-Бич.

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