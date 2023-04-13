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Die Welt: ЕК придется вернуть России замороженные активы ЦБ после окончания конфликта

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Юристы Еврокомиссии (ЕК) полагают, что ранее замороженные в Евросоюзе (ЕС) активы Центрального банка России (ЦБ РФ) придется вернуть по завершении конфликта на Украине. Об этом 13 апреля сообщила на своем сайте газета Die Welt.

Издание ссылается на конфиденциальный документ ЕК.

«Еврокомиссия приходит к отрезвляющему выводу, что замороженные резервы нельзя трогать, поскольку однажды, когда <спецоперация> закончится, их придется вернуть России», — говорится в публикации.

Ряд политиков Евросоюза (ЕС) предлагали передать российские активы на восстановление Украины, однако юристам ЕС это не представляется возможным, так как подобное действие нарушит европейское и международное законодательство.

Сложность вопроса заключается в поиске российских резервов за границей, поскольку они хранятся на многих счетах, которые невозможно связать с ЦБ России.

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В Москве неоднократно заявляли о нелегитимности и преступном характере замораживания российских активов.

Так, 10 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона считает заморозку активов РФ попранием международного права и посягательством на государственную и частную собственность, а также на основы мировой экономики.

В начале марта исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов сказал, что замороженные на Западе российские средства рано или поздно будут возвращены, любая форма их отъема противоречит нормам международного права.

В феврале первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил «Известиям», что Запад не хочет передавать российские активы Украине, он думает, как их экспроприировать.

Депутат рассказал, что 10 лет назад он видел «предложение банковской системы в Европе», по которому планировалось экспроприировать хранящиеся в Европе деньги российских и китайских предпринимателей.

Западные страны начали ужесточать санкции в ответ на проведение Россией специальной операции в Донбассе.

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