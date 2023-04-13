Экс-советник Кучмы предрек провал возможного контрнаступления ВСУ

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил на своем YouTube-канале, что действующий лидер страны Владимир Зеленский оказался в тупике.

Соскин отметил, что возможное весеннее контрнаступление не будет иметь какие-то масштабные размеры и не приблизит Киев к желанной победе.

«Первое, о чем можно говорить, — это тупик на фронте. <…> Следующий момент — это оружие и боеприпасы», — заявил он.

Еще одним важным моментом является военная помощь от стран-союзников, которая иссякает. Соскин считает, что такого количества оружия и боеприпасов, которое было согласовано для передачи Киеву 4 апреля, больше не будет. Имеющихся запасов также не хватает.

«Венгрия и Франция <...> говорили про 1 млн хотя бы [боеприпасов], а этого очень мало. В день надо только 15 тыс. боеприпасов, в сутки, чтобы наступать», — подчеркнул экс-советник Кучмы.

Говоря о военных действиях на артемовском и других направлениях, политолог заявил, что особого прорыва у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет из-за нехватки техники.

«Прямо скажем: эти бои не являются вдохновляющими для Украины», — заключил он.

Ранее в этот день советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что обещанная Киеву западная техника еще не прибыла на линию фронта. По его словам, учитывая российскую эшелонированную оборону, контрнаступление Киева может просто «захлебнуться».

11 апреля военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил «Известиям», что Украина не имеет ни сил, ни средств для контрнаступления. Он отметил, что у украинских войск мало танков, бронетранспортеров, подготовленных экипажей, а также наблюдается недостаток личного состава.

В тот же день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что контрнаступление может начаться летом, а не весной, как планировалось. Он объяснил это необходимостью полноценно подготовить украинскую армию.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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