Большинство жителей Австрии испытывают беспокойство из-за растущих расходов на электроэнергию и газ. Это следует из результатов опроса, опубликованных в четверг, 13 апреля, австрийским национальным регулятором E-Control.

Так, согласно данным регулятора, тема расходов «очень сильно» или «постоянно» волнует 80% австрийцев. Причем за последние два года этот показатель возрос сразу на 20 п.п.

Кроме того, подавляющее большинство потребителей не знают или не могут понять параметры счетов на электричество или газ. В результате в консультационный центр ведомства ежедневно поступает множество обращений.

В частности, 72% опрошенных не знают точно тариф за электроэнергию, а 88% — сколько они платят за газ.

Опрос был проведен в марте текущего года среди 1 тыс. австрийских домохозяйств.

Ранее, в марте, сообщалось, что счета европейцев за газ и электричество выросли на 300% на фоне сокращения поставок из России.

Европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят странами Запада после начала спецоперации РФ.

Как рассказал 7 февраля в интервью «Известиям» посол РФ в Вене Дмитрий Любинский, австрийцы в полной мере ощутили негативные последствия санкций в повседневной жизни. По его словам, ограничения привели к целому комплексу проблем в энергетике, инфляции и подорожанию жизни в стране.

До этого, в октябре 2022 года, депутат от Австрийской партии свободы (АПС) Хуберт Фукс назвал антироссийские санкции смертельным ударом по экономике как Австрии, так и Евросоюза (ЕС) в целом.