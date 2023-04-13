Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
В России будут проводить Международный чемпионат по битве роботов
Мир
Президент Бразилии призвал отказаться от доллара в мировой торговле
Мир
Спасатели обнаружили корпус пропавшего вертолета сил самообороны Японии
Общество
В МВД объяснили увеличение штата полиции и спецполков проведением СВО
Общество
«Желтый» уровень опасности из-за ветра объявили в Подмосковье до 14 апреля
Мир
Посольство РФ в Норвегии назвало недружественным шагом высылку 15 сотрудников
Общество
Укрывавший Трепову Касинцев вернулся домой в сопровождении ФСИН
Мир
Жителя Швеции обвинили в сборе информации об объектах обороны
Мир
В УПЦ совершили первый с 1917 года чин мироварения
Туризм
Курортный поселок Шерегеш в Кузбассе получит статус города
Спорт
Теннисист Рублев победил Хачанова в матче третьего круга АТР «Мастерс»
Общество
В Петербурге возбудили уголовное дело после стрельбы в школе
Мир
Байден сообщил о приближении к раскрытию дела об утечке материалов Пентагона
Сюжет:

В Австрии 80% жителей испытывают беспокойство из-за счетов ЖКХ

Опрос: 80% австрийцев признались, что переживают из-за расходов на энергию и газ
0
Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Большинство жителей Австрии испытывают беспокойство из-за растущих расходов на электроэнергию и газ. Это следует из результатов опроса, опубликованных в четверг, 13 апреля, австрийским национальным регулятором E-Control.

Так, согласно данным регулятора, тема расходов «очень сильно» или «постоянно» волнует 80% австрийцев. Причем за последние два года этот показатель возрос сразу на 20 п.п.

Кроме того, подавляющее большинство потребителей не знают или не могут понять параметры счетов на электричество или газ. В результате в консультационный центр ведомства ежедневно поступает множество обращений.

В частности, 72% опрошенных не знают точно тариф за электроэнергию, а 88% — сколько они платят за газ.

Опрос был проведен в марте текущего года среди 1 тыс. австрийских домохозяйств.

Ранее, в марте, сообщалось, что счета европейцев за газ и электричество выросли на 300% на фоне сокращения поставок из России.

Европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят странами Запада после начала спецоперации РФ.

Ставка на счетчик: в платежках за ЖКУ появится новая строка
Во сколько гражданам обойдется передача установки «умных» приборов коммунальщикам

Как рассказал 7 февраля в интервью «Известиям» посол РФ в Вене Дмитрий Любинский, австрийцы в полной мере ощутили негативные последствия санкций в повседневной жизни. По его словам, ограничения привели к целому комплексу проблем в энергетике, инфляции и подорожанию жизни в стране.

До этого, в октябре 2022 года, депутат от Австрийской партии свободы (АПС) Хуберт Фукс назвал антироссийские санкции смертельным ударом по экономике как Австрии, так и Евросоюза (ЕС) в целом.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023