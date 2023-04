В Сети появился новый трейлер игры The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Компания Nintendo опубликовала третий полноценный трейлер игры The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Ролик доступен с 13 апреля на YouTube.

Хронометраж трейлера составляет почти четыре минуты. Как сообщает Pravda.Ru, этот трейлер стал последним перед релизом.

В трейлере главный герой Линк сражается с противником, передвигается на различном транспорте и прыгает по висящим в воздухе платформам. Всё это он делает, чтобы спасти принцессу Зельду. Релиз проекта на Nintendo Switch состоится 12 мая.

Tears of the Kingdom станет прямым продолжением популярной игры Breath of the Wild, релиз которой состоялся в 2017 году.

В 2021 году редкий картридж с игрой The Legend of Zelda продали на торгах за рекордные $870 тыс. Это самая большая сумма, которую когда-либо платили за видеоигру на аукционе.

Картридж игры является редким, так как его выпускали всего в течение нескольких месяцев в 1987 году, сообщает телеканал «360».

12 апреля компания Capcom объявила о том, что Steam-версии Resident Evil (RE) 7, а также ремейки RE 2 и RE 3 с технологией DirectX 11 прекратят поддерживаться 12 июля 2023 года.

После 12 июля Capcom не может гарантировать работоспособность игр при использовании старых версий.