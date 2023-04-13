МВД направило в суд первое дело о краже средств криптовалютной биржи

МВД России завершило расследование первого уголовного дела о присвоении средств криптовалютной биржи. Об этом ведомство сообщило 13 апреля.

«Следователем управления по расследованию организованной преступной деятельности следственного департамента МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего системного администратора криптобиржи WEX», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2018 году мужчина заблокировал доступ к объединенным расчетным счетам и адресам криптовалютных кошельков, подконтрольных юридическому лицу. Это позволило ему присвоить активы стоимостью 3 млрд рублей, принадлежавшие пользователям и собственникам биржи.

Для возмещения причиненного вреда и обеспечения исков пользователей был наложен арест на недвижимое имущество обвиняемого и добровольно внесенные им денежные средства на сумму более 4,3 млрд рублей.

Ранее, 10 апреля, неизвестные хакеры выкрали цифровые валюты на сумму 20 млрд вон ($15 млн) у южнокорейской криптобиржи GDAC. Они вывели на неустановленные кошельки цифровые активы, в том числе более 60 биткоинов и 350 токенов Ethereum. Похищенные цифровые валюты оценили в 23% от всех активов онлайн-сервиса по их обмену.